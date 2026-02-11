Una barca romana di 2000 anni fa emerge dalle acque del porto di Alessandria d’Egitto. La scoperta è frutto di una spedizione archeologica condotta dall’Istituto Europeo di Archeologia Subacquea. Gli archeologi hanno rinvenuto i resti di un’imbarcazione cerimoniale ben conservata, che testimonia il passato antico della città. Ora gli esperti studiano i dettagli per capire meglio il ruolo di questa imbarcazione nell’epoca romana.

Nel porto sommerso di Alessandria d’Egitto riaffiora un frammento di storia antica. Una missione archeologica subacquea egiziana, nell’ambito delle ricerche condotte dall’Istituto Europeo di Archeologia Subacquea (IEASM), ha individuato i resti eccezionalmente conservati di una rara imbarcazione cerimoniale risalente a circa duemila anni fa, in piena età romana. Il relitto si trova a circa sette metri di profondità, nell’area dell’antico porto della città fondata da Alessandro Magno. Si tratta di un thalamegos, un tipo di nave lussuosa diffusa in età ellenistica e utilizzata dalle élite per feste fluviali, celebrazioni e processioni solenni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una barca cerimoniale romana di 2000 anni fa scoperta nelle acque di Alessandria d’Egitto

