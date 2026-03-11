Lobotka si sta allenando con il gruppo e potrebbe tornare a disposizione del Napoli per la partita contro il Lecce. Il centrocampista slovacco ha completato il percorso di recupero e potrebbe essere convocato per la prossima sfida di campionato. La sua presenza in campo dipenderà dagli ultimi test e dalle decisioni dello staff tecnico. Si attende quindi una possibile convocazione nelle prossime ore.

Il Napoli potrebbe ritrovare presto uno dei suoi riferimenti in mezzo al campo. Stanislav Lobotka, fermo nelle ultime settimane per un problema muscolare, è infatti vicino al rientro e potrebbe tornare a disposizione già per la prossima gara di campionato contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione del centrocampista slovacco è in miglioramento e lo staff medico sta valutando la possibilità di inserirlo tra i convocati per la partita di sabato allo stadio Maradona. Un recupero che rappresenterebbe una notizia molto positiva per Antonio Conte in vista del finale di stagione. Nel frattempo Scott McTominay ha già ripreso ad allenarsi con il gruppo, segnale di una fase di graduale recupero per il centrocampo azzurro dopo le difficoltà delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col Lecce

