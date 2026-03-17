Lo stratagemma dell'arbitro Issa Sy che tira fuori il cartellino rosso ma non espelle nessuno

Durante la partita tra Esperance Tunisi e Al Ahly, l'arbitro senegalese Issa Sy ha mostrato un cartellino rosso ma senza espellere nessuno, creando sorpresa tra i presenti. La sua decisione ha attirato l'attenzione e sollevato interrogativi sulla gestione delle sanzioni in questa fase della competizione. La scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno osservato attentamente il suo comportamento in campo.