Lo stratagemma dell'arbitro Issa Sy che tira fuori il cartellino rosso ma non espelle nessuno
Durante la partita tra Esperance Tunisi e Al Ahly, l'arbitro senegalese Issa Sy ha mostrato un cartellino rosso ma senza espellere nessuno, creando sorpresa tra i presenti. La sua decisione ha attirato l'attenzione e sollevato interrogativi sulla gestione delle sanzioni in questa fase della competizione. La scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno osservato attentamente il suo comportamento in campo.
L'arbitro senegalese Issa Sy ha trovato un trucco geniale al termine di Esperance Tunisi-Al Ahly di CAF Champions League: un cartellino rosso "preventivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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