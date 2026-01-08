Arrivata la stangata per l’allenatore della Virtus Francavilla | maxi-squalifica per aver schiaffeggiato il cartellino rosso dell’arbitro

Il commissariato della FIGC ha inflitto una maxi-squalifica di 12 giornate all’allenatore della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, per aver schiaffeggiato il cartellino rosso dell’arbitro. L’episodio ha suscitato grande attenzione nel calcio italiano, evidenziando le conseguenze di comportamenti eccessivi durante le gare. La decisione mira a rafforzare il rispetto delle regole e a mantenere la disciplina sul campo.

Una reazione spropositata da parte del tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, che è costata 12 giornate di squalifica. Tradotto: circa tre mesi. Un lungo stop per un gesto di rabbia che ha subito fatto il giro del web, con il video (la partita è stata trasmessa in diretta) in cui si vede l’allenatore che entra in campo a protestare con il direttore di gara con grande veemenza, viene espulso e schiaffeggia il cartellino rosso dell’arbitro, facendolo volare via. Il tutto è accaduto domenica, al termine del big match tra Barletta e Virtus Francavilla (terminato 0-0) valido per la 18esima giornata – la prima di ritorno – del girone H di Serie D. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arrivata la stangata per l’allenatore della Virtus Francavilla: maxi-squalifica per aver schiaffeggiato il cartellino rosso dell’arbitro Leggi anche: Maxi squalifica Allegri: “Tre mesi per aver volutamente condizionato l’arbitro” Leggi anche: O’Neill feroce arbitro, chiama il cartellino rosso ‘scherzo’ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Schiaffo al cartellino rosso, arriva la stangata: 12 giornate a Taurino, tecnico del Francavilla - L'allenatore della Virtus ("Chiedo scusa a tutti") era stato espulso alla fine del match col Barletta. msn.com

