Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugneranno la decisione sulla Sea Watch, a causa di una sentenza che blocca le operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Il governo si oppone alle restrizioni imposte dal tribunale e intende continuare a contestarle in tribunale, sfruttando il sistema giudiziario italiano. Piantedosi ha spiegato che finora hanno sempre contestato le sentenze, affidandosi ai tre gradi di giudizio previsti dalla legge. La disputa riguarda le modalità di intervento delle navi di soccorso nel tratto di mare tra l’Italia e la Libia.

“Fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della inaugurazione dell’ufficio della Polmetro a Roma, in merito alla decisione sulla Sea Watch. In merito alla possibilità che la sentenza possa avere effetti sul ’blocco navale’, Piantedosi ha spiegato che “quello che voi chiamate blocco navale è un’ipotesi normativa che farà il giro nelle aule parlamentari”. Il ministro ha sottolineato che grazie al lavoro del governo sono “diminuiti gli arrivi irregolari”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Migranti, Piantedosi: «Impugneremo la decisione su Sea Watch»

Leggi anche: Migranti, revocato il fermo della Sea-Watch 5. L’Italia dovrà risarcire l’ong per il caso Rackete. Meloni: “Decisione assurda”

Leggi anche: Meloni di nuovo all’attacco dei giudici: “Decisione su Sea Watch lascia senza parole”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.