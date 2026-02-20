Migranti Piantedosi | Impugneremo la sentenza su Sea Watch

Il ministro Piantedosi ha annunciato che il governo impugnerà la decisione del tribunale di Palermo sulla Sea Watch, che ha ordinato all’Italia di pagare 76.000 euro all’Ong tedesca. La causa nasce dal blocco dell’imbarcazione nel 2019, durante un intervento di salvataggio nel Mediterraneo. Il ministro ha spiegato che si opporranno alla sentenza perché considerano ingiusta la condanna. La questione resta al centro del dibattito politico e legale, mentre la nave continua a essere simbolo di tensioni sui salvataggi nel mare.

Il governo impugnerà la sentenza del tribunale di Palermo sul caso Sea Watch, che prevede il risarcimento di 76mila euro da parte dell'Italia all'Ong tedesca per il blocco dell'imbarcazione. Lo ha comunicato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Quando è stato possibile l'abbiamo impugnato. Quindi anche in questo caso faremo così", ha spiegato.