LIVE Italia-Senegal Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per chiudere in bellezza

Alle ore 20:00 si svolge la partita tra l’Italia e il Senegal, valida per le qualificazioni mondiali di basket femminile 2026. La sfida si gioca a San Juan e rappresenta l’ultimo appuntamento del torneo di qualificazione. Gli appassionati possono seguire la diretta online, con aggiornamenti in tempo reale, per non perdere nessuna azione di questa importante partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima partita dell’Italia Premondiale di San Juan 2026. Con la qualificazione a Berlino 2026 già in tasca, le azzurre di Andrea Capobianco se la vanno a vedere con il Senegal, che ha bisogno assoluto di un successo. Il quadro è molto chiaro: le azzurre il biglietto per la Germania se lo sono già assicurato e, con un successo, avrebbero la certezza assoluta di concludere al secondo posto dietro ai soli USA. D’altro canto, una vittoria darebbe al Senegal la qualificazione per la rassegna iridata, ma solo in caso di contemporaneo successo della Nuova Zelanda su Porto Rico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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