LIVE Italia-Spagna Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per fare la storia

Alle ore 20 si gioca Italia contro Spagna nelle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026 a San Juan. La partita è trasmessa in diretta e sarà la quarta del girone di qualificazione. I tifosi sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la piattaforma online. La sfida si svolge in un clima di attesa e competizione tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia Premondiale di San Juan 2026. In queste qualificazioni ai Mondiali di Germania, la squadra azzurra affronta la Spagna in un classico del basket europeo che, forse, mai come ora può definirsi realmente competitivo a livello di vicinanza. Per le azzurre, dopo due vittorie previste contro Porto Rico e Nuova Zelanda, altrettanto prevista sconfitta con Team USA. Niente di sconvolgente, insomma: si è dove si voleva essere, e cioè a una partita che può realmente valere l’accesso alla rassegna iridata, fermo restando che anche in caso di sconfitta all’Italia rimane la chance del Senegal e non soltanto quella, dal momento che estano vive anche altre combinazioni comunque sufficienti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storia Articoli correlati LIVE Italia-Porto Rico 15-6, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: ottimo avvio delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-6 Splendida azione di Pasa, che poi serve Andrè sotto canestro. LIVE Italia-Porto Rico 45-24, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in controllo all’intervalloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Sono stati venti minuti ottimi per l’Italia, che è in pieno controllo del match. Contenuti e approfondimenti su LIVE Italia Spagna Qualificazioni... Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming; Italia - USA alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Italia - Spagna in Diretta Streaming | DAZN IT; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A. LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell'Italia ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingQuarto impegno per l’Italbasket femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con le azzurre che oggi domenica 12 marzo affrontano alle 22:00 ora ... oasport.it #Mahmood ha annunciato che lascia l’Italia per trasferirsi in #Spagna, spiegando di sentirsi schiacciato dalla pressione e dall’attenzione costante legata alla sua notorietà e di voler ritrovare una quotidianità più libera. Il cantante ha raccontato di voler cammin facebook Mahmood lascia l'Italia: "Vado in Spagna, mi sento perseguitato" #mamhood tgcom24.mediaset.it/spettacolo/mah… x.com