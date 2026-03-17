LIVE Italia-Senegal 44-20 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | in scena il terzo quarto

Durante il terzo quarto delle qualificazioni mondiali di basket femminile, l’Italia affronta il Senegal in diretta streaming. Sul campo, Cubaj ha sbagliato un tiro ma ha preso il rimbalzo in attacco, realizzando un punto. Il punteggio attuale è 44-20 in favore delle italiane. I tifosi possono aggiornarsi sulla partita cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-20 Cubaj sbaglia, prende il rimbalzo in attacco e realizza. 48-20 Santucci per il backdoor di Zandalasini. 46-20 Penetrazione dal lato destro d’energia di Zandalasini. 20:00 Inizia il terzo quarto. 19:58 Poco più di due minuti al via del terzo quarto. 19:55 Sta frattanto svolgendosi a Istanbul una delle partite decisive per gli ultimi posti tra le 16 dei Mondiali. Turchia-Ungheria, con le magiare obbligate a vincere per andare a Berlino. E finora lo stanno facendo (61-74 a 7? dalla fine contro la squadra allenata da Andrea Mazzon), il che significherebbe Canada clamorosamente fuori dalla rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Senegal 44-20, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quarto Articoli correlati LIVE Italia-Senegal 44-20, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre senza problemi all’intervalloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 9; SENEGAL: Timera 7 Finisce il secondo quarto, che fondamentalmente è... LIVE Italia-Spagna 28-26, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-38 Ottima Cubaj col rimbalzo in attacco sull’errore di Zanda, sono due per lei! 32-38 Conde si riesce ad... Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Senegal 44 20... Temi più discussi: Italia - Senegal alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Basket femminile, l’Italia chiude con il Senegal con il pass mondiale in tasca; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza. Italia vs Senegal: diretta (44-20 all'intervallo, Azzurre in controllo)2Q 44-20 - Canestro e fallo di Timera che sfrutta il mismatch contro Pasa dal post. L'Italia supera la pressione e risponde con la tripla di Martina Kacerik. Poi una bella palla sotto ... pianetabasket.com LIVE Italia-Senegal 44-20, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:52 Ricordiamo ancora che il sorteggio dei Mondiali si terrà il 21 aprile a Berlino. Stanti i risultati di ... oasport.it In Senegal c’è una parola che racconta molto più dell’ospitalità: Teranga, significa accoglienza, rispetto, solidarietà verso gli altri. Da qui nasce “Teranga: il suono dello sviluppo”, il progetto radiofonico di @rairadio_official @rairadio2 @amref_italia e ASviS ch - facebook.com facebook La #diaspora come ponte tra Senegal e Italia. Con #InvestoInSenegal, @amrefit e un consorzio multi-stakeholder – con il sostegno della #CooperazioneItaliana – promuovono iniziative economiche a impatto sociale e ambientale tra Senegal e Italia x.com