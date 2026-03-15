LIVE Italia-Spagna 28-26 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | in scena il terzo quarto

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualificazioni mondiali di basket femminile, Italia e Spagna si sfidano in un match in diretta con il punteggio di 28-26 a favore delle italiane. Nel terzo quarto, Cubaj prende un rimbalzo in attacco dopo un errore di Zanda e segna due punti, mentre Conde riesce ad appoggiarsi su Zandalasini e mette a segno un tiro dalla media distanza. Dopo una caduta di Conde, il gioco si ferma a 6 minuti dalla fine del quarto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-38 Ottima Cubaj col rimbalzo in attacco sull’errore di Zanda, sono due per lei! 32-38 Conde si riesce ad appoggiare su Zandalasini e segna dalla media, poi però ricade male e per questo si ferma il gioco a 6? dalla fine del quarto. 32-36 Zandalasini con l’appoggio di forza! 30-36 Transizione con tripla da parte di Gustafsson, adesso la Spagna prova la fuga. 30-33 22 Buenavida. Penetrazione di Buenavida, costretta al fallo Spreafico che è entrata al posto di Pasa (tre falli per lei). Sono due liberi. 30-31 ERA ORA! Francesca Pasa con la penetrazione che chiude il lunghissimo parziale spagnolo. 28-31 Gran palla sull’asse Martin-Gustafson. 🔗 Leggi su Oasport.it

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