LIVE Italia-Spagna 28-26 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | in scena il terzo quarto

Durante le qualificazioni mondiali di basket femminile, Italia e Spagna si sfidano in un match in diretta con il punteggio di 28-26 a favore delle italiane. Nel terzo quarto, Cubaj prende un rimbalzo in attacco dopo un errore di Zanda e segna due punti, mentre Conde riesce ad appoggiarsi su Zandalasini e mette a segno un tiro dalla media distanza. Dopo una caduta di Conde, il gioco si ferma a 6 minuti dalla fine del quarto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-38 Ottima Cubaj col rimbalzo in attacco sull’errore di Zanda, sono due per lei! 32-38 Conde si riesce ad appoggiare su Zandalasini e segna dalla media, poi però ricade male e per questo si ferma il gioco a 6? dalla fine del quarto. 32-36 Zandalasini con l’appoggio di forza! 30-36 Transizione con tripla da parte di Gustafsson, adesso la Spagna prova la fuga. 30-33 22 Buenavida. Penetrazione di Buenavida, costretta al fallo Spreafico che è entrata al posto di Pasa (tre falli per lei). Sono due liberi. 30-31 ERA ORA! Francesca Pasa con la penetrazione che chiude il lunghissimo parziale spagnolo. 28-31 Gran palla sull’asse Martin-Gustafson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 28-26, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quarto Articoli correlati LIVE Italia-USA 45-69, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: reazione tricolore nel terzo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-78 Francesca Pasa con la penetrazione! Time-out USA. LIVE Italia-Spagna 15-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: primo quarto a tinte difensive, azzurre avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Spagna, oltre a essere in bonus, non riesce praticamente più a segnare. Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Spagna 28 26 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storia; Pre-Mondiale, Italia-Stati Uniti 59-93. Oggi Azzurre con la Spagna (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN); Italia - Spagna in Diretta Streaming | DAZN IT; Azzurri in gara in Spagna, Belgio, Francia e Italia. Italia vs Spagna, dove in TV, preview, diretta 2Q 28-21 18'ITALIA vs SPAGNA diretta 2Q Live - Penetrazione vincente di Pasa. Liberi per Ortiz 1/2. Santucci serve Andre in area con un lob per due punti importanti all' 11'. Recupero di Santucci, ... pianetabasket.com Italia vs Spagna, dove in TV, preview, intervallo 28-26ITALIA vs SPAGNA diretta 2Q Live - Penetrazione vincente di Pasa. Liberi per Ortiz 1/2. Santucci serve Andre in area con un lob per due punti importanti all' 11'. Recupero di Santucci, ... pianetabasket.com E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com