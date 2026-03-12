Alle ore 20.00 si è disputata la partita tra Italia e Porto Rico valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. Durante il secondo quarto, l’Italia ha mantenuto un netto vantaggio, controllando il ritmo del gioco e chiudendo la prima metà dell’incontro con un punteggio di 45-24. La diretta si è conclusa con un’Italia in pieno controllo della partita.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Sono stati venti minuti ottimi per l’Italia, che è in pieno controllo del match. Tredici punti per un’ottima Costanza Verona, mentre sono nove quelli di Cecilia Zandalasini. 45-24 Sottomano di McGee e Porto Rico torna a segnare. Ultimo minuto. 45-22 Verona non si ferma più! Tripla della nostra play L’unico dato negativo del match dell’Italia è l’16 dalla lunetta. 42-22 Straordinaria l’Italia! Cubaj aspetta il taglio di Verona e poi arriva il facile appoggio di Cocca al tabellone. 40-22 Dentro un solo libero per Cubaj, ma Italia a +18. 39-22 TRIPLAAAAAA DI VERONAAAAA! La palla si arrampica sul ferro e finisce poi dentro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Porto Rico 45-24, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in controllo all’intervallo

