LIVE Italia-Senegal 34-13 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | azzurre ampiamente superiori a metà secondo quarto

Le squadre nazionali di basket femminile di Italia e Senegal si affrontano nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Al momento, le azzurre sono largamente avanti, con il punteggio di 34-13 a metà secondo quarto. Un timeout del Senegal è stato chiamato con 5 minuti e 28 secondi rimasti nel secondo quarto. Madera ha sbagliato due tiri liberi su due tentativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Senegal con 5’28” alla fine del secondo quarto. 02 Madera. Madera prende una randellata dal raddoppio sotto canestro dopo una gran circolazione con annesso tocco veloce di Cubaj verso di lei. Liberi. 6’08” all’intervallo. 34-13 Tripla dall’angolo, aperta, di Zandalasini mentre poco fa Pouye ha già commesso il suo quarto fallo. 31-13 Tripla di Nene Ndiaye. 31-10 Bella circolazione, Santucci nel pitturato trova Madera che realizza l’appoggio. 29-10 Scarico di Fassina per Kacerik che piazza la tripla. Primi tre per lei in questo Premondiale! 26-10 Realizza l’aggiuntivo Timera. 26-9 Timera riesce a battere Pasa e a subirne il fallo: libero supplementare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Senegal 34-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre ampiamente superiori a metà secondo quarto Articoli correlati LIVE Italia-Spagna 25-17, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre, prove di fuga a metà secondo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-21 Distrazione di Madera, altro appoggio facile di Martin e Capobianco a -2’18” dall’intervallo chiama... LIVE Italia-Spagna 15-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: primo quarto a tinte difensive, azzurre avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Spagna, oltre a essere in bonus, non riesce praticamente più a segnare. Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Senegal 34 13... Temi più discussi: Basket femminile, l’Italia chiude con il Senegal con il pass mondiale in tasca; Senegal - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza. LIVE Italia-Senegal 34-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre ampiamente superiori a metà secondo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-13 Tripla di Nene Ndiaye. 31-10 Bella circolazione, Santucci nel pitturato trova Madera che realizza ... oasport.it Italia vs Senegal: diretta (26-7 dopo 1Q)1Q 26-7 - Zandalasini apre le marcature azzurre con quattro punti. Ndiaye a segno per il Senegal, che chiama timeout dopo la tripla di Mariella Santucci del 7-2 con 6:00. Grande momento ... pianetabasket.com In Senegal c’è una parola che racconta molto più dell’ospitalità: Teranga, significa accoglienza, rispetto, solidarietà verso gli altri. Da qui nasce “Teranga: il suono dello sviluppo”, il progetto radiofonico di @rairadio_official @rairadio2 @amref_italia e ASviS ch - facebook.com facebook La #diaspora come ponte tra Senegal e Italia. Con #InvestoInSenegal, @amrefit e un consorzio multi-stakeholder – con il sostegno della #CooperazioneItaliana – promuovono iniziative economiche a impatto sociale e ambientale tra Senegal e Italia x.com