LIVE Italia-Spagna 25-17 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | azzurre prove di fuga a metà secondo quarto

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di basket femminile 2026 tra Italia e Spagna, l'Italia si trova in vantaggio 25-17, con le azzurre che cercano di allungare nel secondo quarto. A circa due minuti e mezzo dall’intervallo, un errore di Madera permette alla Spagna di segnare e portarsi a due punti, portando l’allenatore italiano a chiamare un timeout. La partita prosegue con intensità e cambi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-21 Distrazione di Madera, altro appoggio facile di Martin e Capobianco a -2’18” dall’intervallo chiama timeout. 28-19 Raro contropiede facile della Spagna, appoggio facile di Martin. 28-17 MADERA DALLA MEDIA! Superata la doppia cifra di vantaggio! 26-17 12 Santucci. Santucci attacca Cazorla che le sta attaccata come nemmeno un paguro a un’attinia, c’è il fallo sulla penetrazione e sono due liberi. Siamo giunti a metà secondo quarto. 25-17 22 Cubaj. Attenzione, penetrazione dal lato destro di Cubaj che contro Gustafson cade e c’è un impatto non bello della spalla destra. Il fallo della spagnola c’è e i liberi anche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 25-17, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre, prove di fuga a metà secondo quarto Articoli correlati LIVE Italia-Spagna 15-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: primo quarto a tinte difensive, azzurre avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Spagna, oltre a essere in bonus, non riesce praticamente più a segnare. LIVE Italia-USA 30-50, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre giocano meglio nel secondo quarto nonostante il -20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce anche il secondo quarto: all’intervallo lungo USA avanti 30-50 sull’Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Spagna 25 17 Qualificazioni... Temi più discussi: Pre-Mondiale, Italia-Stati Uniti 59-93. Domani Azzurre con la Spagna (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN); Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBA; Programmazione Basket DAZN: i prossimi eventi sulla nostra App. Italia vs Spagna, dove in TV, preview, diretta 2Q 25-17 15'ITALIA vs SPAGNA diretta 2Q Live - Penetrazione vincente di Pasa. Liberi per Ortiz 1/2. Santucci serve Andre in area con un lob per due punti importanti all' 11'. Recupero di Santucci, ... pianetabasket.com LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell'Italia ... oasport.it E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com