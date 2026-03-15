LIVE Italia-Spagna 15-13 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | primo quarto a tinte difensive azzurre avanti

In diretta, l’Italia e la Spagna si stanno affrontando nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. Dopo il primo quarto, le azzurre sono in vantaggio con un punteggio di 15-13. Il primo quarto si è caratterizzato per una forte attenzione difensiva, con la squadra iberica che si trova in bonus e fatica a mettere punti a referto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Spagna, oltre a essere in bonus, non riesce praticamente più a segnare. 6’53” alla seconda sirena. Non c’è una decisione definitiva, per cui si resta con la decisione del campo e quindi non ci sono più challenge a disposizione per l’Italia. Bisogna pur dire che, forse, se in tre arbitri non vedono un cambio di rotazione della palla qualcosa che non va c’è. Challenge chiamato da Capobianco per una rimessa da assegnare a metà campo, il coach azzurro con 7’59” all’intervallo sostiene che non abbia toccato Santucci la palla a metà campo, ma Cazorla. 21-14 22 Santucci, massimo vantaggio. Bella palla sotto per Santucci abbattuta da Ortiz, sono due liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 15-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: primo quarto a tinte difensive, azzurre avanti Articoli correlati LIVE Italia-USA 7-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach Andrea Capobianco... LIVE Italia-Porto Rico 28-14, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: splendido primo quarto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone. Tutto quello che riguarda LIVE Italia Spagna 15 13 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storia; Italia - Spagna alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale, oggi Italia-Porto Rico a San Juan (ore 1.00 del 12 marzo, Live SkySport, RaiSport e Dazn); Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky. Italia vs Spagna, dove in TV, preview, diretta 2Q 15-13ITALIA vs SPAGNA diretta 2Q Live - 1Q Live - Primi due punti per Raquel Carrera. Liberi per Conde con 8'08 0-3. Italia incerta in attacco, Martin sbaglia tripla in transizione. pianetabasket.com LIVE Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per fare la storiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell'Italia ... oasport.it E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com