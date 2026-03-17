LIVE Italia-Senegal 12-2 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | subito allungo azzurro

Durante la partita tra Italia e Senegal nelle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026, l’Italia ha preso il comando con un primo allungo. Nel corso del primo quarto, Andrè ha attaccato Fall e ha segnato un canestro con l’appoggio. Al termine del primo quarto il punteggio era di 21-4 per le azzurre. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-4 Andrè attacca Fall e la batte trovando l’appoggio. 2? a fine primo quarto. 19-4 Thiaw trova un canestro in entrata neanche facile. 19-2 Dalla media-mezzo angolo Keys. 17-2 Facile transizione Spreafico-Pasa, è la giocatrice della Reyer Venezia a chiudere con l’appoggio. 15-2 Realizza l’aggiuntivo Pasa. 14-2 Canestro spettacolo di Pasa che penetra da destra, segna in acrobazia e subisce il fallo da Thiaw: libero supplementare. 12-2 22 Spreafico. Intercetto di Spreafico sulla linea di passaggio, Ndiaye commette fallo mentre la capitana tenta di appoggiare: due liberi a metà primo quarto. Stoppata spettacolo di Zandalasini su Thiaw, poi però non arriva il canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Senegal 12-2, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: subito allungo azzurro Articoli correlati LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima partita... LIVE Italia-Senegal 0-0, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: si parte a San JuanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Primi due di Zandalasini dalla media. Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Senegal 12 2 Qualificazioni... Discussioni sull' argomento Pre-Mondiale, oggi Italia-Senegal (ore 19.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Azzurre già qualificate; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; Italia - Nuova Zelanda al Torneo di Qualificazione ai Campionati del mondo FIBA di basket femminile 2026: programma, orario e dove vedere la partita; Basket femminile, l’Italia chiude con il Senegal con il pass mondiale in tasca. LIVE Italia-Senegal 12-2, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: subito allungo azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-2 Canestro spettacolo di Pasa che penetra da destra, segna in acrobazia e subisce il fallo da Thiaw: libero ... oasport.it In Senegal c’è una parola che racconta molto più dell’ospitalità: Teranga, significa accoglienza, rispetto, solidarietà verso gli altri. Da qui nasce “Teranga: il suono dello sviluppo”, il progetto radiofonico di @rairadio_official @rairadio2 @amref_italia e ASviS ch - facebook.com facebook La #diaspora come ponte tra Senegal e Italia. Con #InvestoInSenegal, @amrefit e un consorzio multi-stakeholder – con il sostegno della #CooperazioneItaliana – promuovono iniziative economiche a impatto sociale e ambientale tra Senegal e Italia x.com