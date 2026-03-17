LIVE Italia-Senegal 0-0 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | si parte a San Juan

Alle 20:00 si apre la partita tra Italia e Senegal a San Juan, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. La partita inizia con l’Italia in attacco e Zandalasini che segna i primi due punti dalla media distanza. Dopo pochi secondi, il Senegal ottiene il primo possesso del match. La sfida prosegue senza reti fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Primi due di Zandalasini dalla media. Primo possesso Senegal. 19:00 Squadre in campo, si comincia! 18:59 Squadre ora dai loro allenatori, Capobianco da una parte e Cheikh Sarr dall’altra; Sarr che è un personaggio che fa parte della storia cestistica senegalese, già coach della selezione maschile e in possesso di una laurea ottenuta (con ulteriori certificazioni) in psicologia all’Università del Delaware. 18:56 Terminata la cerimonia degli inni, le due squadre terminano il riscaldamento prima della palla a due. 18:54 Ora è il momento degli inni nazionali. 18:52 Le due squadre vengono ora presentate in quello che è il primo match della giornata a San Juan: seguiranno USA-Spagna e Nuova Zelanda-Porto Rico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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