LIVE Italia-Norvegia curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | altro scontro diretto per la semifinale

Oggi si gioca un’altra partita decisiva tra Italia e Norvegia nel torneo di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sfida vale per il round robin e potrebbe decidere chi passa in semifinale. Gli atleti italiani cercano di conquistare un risultato positivo davanti al pubblico, mentre i norvegesi vogliono confermarsi tra le favorite. La tensione è alta e le due squadre si preparano a scendere in pista per un altro scontro diretto che promette emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Norvegia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio per un altro scontro diretto per la semifinale. Il cammino dei campioni olimpici uscenti è iniziato nel secondo giorno di gare con una convincente vittoria contro la Corea del Sud (8-4) prima di subire una pesante sconfitta contro il Canada, che ha interrotto la striscia di imbattibilità degli azzurri per 7-2.

