LIVE Italia-Svezia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | subito uno scontro diretto

Oggi si gioca Italia contro Svezia, nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita è seguita in diretta e offre aggiornamenti continui sull’andamento del match. Gli appassionati possono cliccare per aggiornare la cronaca in tempo reale e seguire le azioni che si svolgono sul campo. La sfida si svolge in un clima di attesa e tensione.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Svezia valido per la prima giornata di Qualificazioni dei Mondiali di calcio femminile. Le azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin devono partire con una vittoria e cercare di indirizzare subito il loro percorso in questo girone composta da Danimarca, Serbia e Svezia, ovviamente. Il format scelto dalla FIFA è semplice: la prima del girone vola direttamente ai Mondiali di calcio femminile che verranno disputati in Brasile nell'estate del 2027, mentre le altre tre giocheranno i play off per cercare di centrare la qualificazione per la competizione.