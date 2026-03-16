LIVE Italia-Cina 2-4 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto cinese nel quinto end

Durante la partita di curling tra Italia e Cina ai Mondiali femminili del 2026, la giocatrice cinese Han ha realizzato due punti nel quinto end, nonostante la pressione delle avversarie italiane. La partita è stata trasmessa in diretta e gli aggiornamenti segnalano che Han ha posizionato con precisione due stone al centro della casa. La partita prosegue e il punteggio vede la squadra cinese in vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.24: E’ molto brava Han nonostante le guardie italiane e le stone dentro la casa, riesce a mettere due stone al centro della casa e regala il doppio punto alla squadra cinese 22.18: Brava Zardini Lacedelli con l’hit and roll, restano due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del quinto end 22.14. Non riesce la bocciata delle cinesi che lascia due stone azzurre a punto a metà del quinto end 22.10: Stone cinese, circondata da due stone azzurre, a punto dopo 6 tiri del quinto end 22.02: La bocciata di Stefania Constantini frutta all’Italia un punto. C’era un’altra stone cinese nella casa e il rischio di mano rubata era sensibile 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel quinto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end Tutto quello che riguarda LIVE Italia Cina 2 4 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-Cina, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: partita fondamentale per chiarire le ambizioni; Italia vs Cina - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Gli orari di Sprint Race e qualifiche del Gp della Cina e dove vederlo oggi in tv; La Cina dominatrice di Milano Cortina 2026. Italia e Bertagnolli da record. I risultati di Usa e Russia. LIVE Italia-Cina 2-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre pareggiano nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.14. Non riesce la bocciata delle cinesi che lascia due stone azzurre a punto a metà del quinto end 22.10: ... oasport.it Tra Pompei e Hangzhou, un ponte culturale tra Cina e Italia Dalle rovine dell’antica città romana ai paesaggi del Lago Occidentale, emerge lo stesso legame tra uomo, natura e storia, simbolo di un dialogo culturale che rafforza l’amicizia tra Cina e Itali - facebook.com facebook