LIVE Italia-Svezia 3-4 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre accorciano le distanze

Alle 21.40, durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di curling femminile 2026, la guardia centrale di Lo Deserto ha aperto l’end, mentre la Svezia ha risposto con un draw al centro della casa. La partita è in corso e le squadre si stanno affrontando in tempo reale, con le azzurre che cercano di ridurre il divario nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Guardia centrale di Lo Deserto per aprire l’end. La Svezia risponde con un draw al centro della casa. QUINTO END 21.38 Ottima doppia bocciata di Constantini! L’azzurra elimina i due sassi svedesi a punti e fa rimanere il battente in casa. Sono due in questo modo i punti dell’Italia che si riavvicina al quartetto svedese. 21.37 Stavolta l’hit-roll lo sbaglia Wranaa. La svedese boccia il sasso azzurro appena tirato, ma il battente esce dalla casa. 21.36 Hit-roll di Constantini con cui cerca di bocciare il primo sasso avversario per poi nascondersi dietro la guardia. La bocciata è perfetta, ma il battente gira perfino troppo e rimane scoperto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze nel sesto end LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda partita del round robin... Una selezione di notizie su LIVE Italia Svezia 3 4 Mondiali curling... Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste; LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si comincia! Primo hammer alle svedesi; Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: l’Italia piega la Svezia e resta in corsa per le semifinali; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or. LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le gialloblu battono di misura delle buone azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 La Svezia è la favorita per vincere il girone, con la Danimarca che ha vinto 3-1 contro la Serbia. Le ... oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or facebook IL 5 marzo a Villa Nobel il primo evento dell’Associazione Culturale Italia Svezia nel segno di scienza e responsabilità x.com