LIVE Italia-Cina 3-10 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre inguardabili a lezione dalle asiatiche

Alle 23.30 si sono concluse le partite tra Italia e Cina nel torneo mondiale di curling femminile, con un risultato di 3-10 a favore delle asiatiche. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto le azzurre affrontare una squadra molto più efficace. Appuntamento a domani, quando l’Italia sfiderà Canada e Norvegia, con l’obiettivo di migliorare il rendimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30. Per oggi è tutto, appuntamento a domani per le prossime due sfide dell’Italia contro Canada e Norvegia nella (flebile) speranza che qualcosa possa cambiare. Grazie per averci seguito e buonanotte 23.27: 77% Lo Deserto, 73% Mathis, 67% Constantini: sono numeri eloquenti sulla prova delle azzurre. Si è salvata Zardini Lacedelli che ha concluso con il 93% di positività ma non può bastare 23.25: La bella Italia che aveva fatto sognare i tifosi dopo i Giochi di Pechino con ottimi risultati sia a livello mondiale che europeo (argento due anni fa) non esiste più. Se poteva essere rimasto in sospeso qualche dubbio dopo il nono posto dei Giochi Olimpici, a Calgary la situazione è chiara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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