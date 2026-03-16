LIVE Italia-Cina 3-4 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre accorciano le distanze nel sesto end

Durante il match di curling tra Italia e Cina nei Mondiali femminili del 2026, le azzurre sono riuscite ad accorciare le distanze nel sesto end, portando il punteggio a 3-4. Nella fase finale del settimo end, l’Italia ha evitato una possibile mano rubata grazie a una buona mossa difensiva che ha tolto una stone rossa dal centro, mantenendo comunque una sola stone azzurra a punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.45: Si salva da una possibile mano rubata l’Italia con una promozione della guardia posta sulla destra rispetto alla casa che va a togliere la stone rossa a punto ma resta una sola stone azzurra a punto: 3-4 e mano alle cinesi 22.39: Una stoen cinese a punto a 4 tiri dalla fine del sesto end 22.25. Stone azzurra a punto a metà del sesto end 22.24: E’ molto brava Han nonostante le guardie italiane e le stone dentro la casa, riesce a mettere due stone al centro della casa e regala il doppio punto alla squadra cinese 22.18: Brava Zardini Lacedelli con l’hit and roll, restano due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del quinto end 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze nel sesto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze nel sesto end Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze Una selezione di notizie su LIVE Italia Cina 3 4 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento Italia vs Cina - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Gli orari di Sprint Race e qualifiche del Gp della Cina e dove vederlo oggi in tv; Gp Cina: trionfa Antonelli, primo italiano dopo 20 anni. Hamilton 3°, primo podio in Ferrari; F1 | Antonelli fa grande l'Italia: è sua la pole in Cina. Ferrari in crescita. LIVE Italia-Cina 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.39: Una stoen cinese a punto a 4 tiri dalla fine del sesto end 22.25. Stone azzurra a punto a metà del sesto ... oasport.it Tra Pompei e Hangzhou, un ponte culturale tra Cina e Italia Dalle rovine dell’antica città romana ai paesaggi del Lago Occidentale, emerge lo stesso legame tra uomo, natura e storia, simbolo di un dialogo culturale che rafforza l’amicizia tra Cina e Itali - facebook.com facebook