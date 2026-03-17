LIVE Italia-Canada 6-9 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | punto azzurro nel nono end

Durante il match tra Italia e Canada ai Mondiali di curling femminile 2026, il punteggio si è attestato sul 6-9 al termine del nono end. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta. È previsto anche l'incontro tra Italia e Norvegia, che inizierà alle 21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.41. Di precisione Constantini piazza la stone a punto e rende meno pesante il passivo per le azzurre: 6-9. Si prosegue 18.38: Ci sono sempre tre stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 18.34: tre stone canadesi nella casa e nessuna italiana quando mancano 7 tiri alla fine del nono end 18.31. Stone canadese a punto dopo 4 tiri del nono end 18.26: Arrivano i 4 punti canadesi! E’ bastato un piccolo calo di concentrazione ed ecco la punizione durissima per l’Italia che però almeno oggi è riuscita a tenere testa ad una delle squadre più forti del mondo, tra l’altro a casa sua. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel nono end Articoli correlati LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Canada 4-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto americano nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Canada 6 9 Mondiali curling... Temi più discussi: Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; LIVE Italia-Cina 3-10, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre inguardabili a lezione dalle asiatiche; Short Track, Mondiali Montreal: l’Italia chiude con 6 medaglie. E’ il bottino più ricco degli ultimi 30 anni; Hungary - Canada in Diretta Streaming | DAZN IT. A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingOggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali ... oasport.it LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com Nota congiunta dei leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito pubblicata sul sito del premier canadese: "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation di vi*lenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti isr - facebook.com facebook