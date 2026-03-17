LIVE Italia-Canada 5-9 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | quattro punti per le le nordamericane nell’ottavo end

Alle 21 si è disputata la partita di curling femminile tra Italia e Norvegia, mentre nel match tra Italia e Canada, le nordamericane hanno segnato quattro punti nell’ottavo end. La gara tra Italia e Canada si è conclusa con un punteggio di 5-9. La diretta streaming ha permesso di seguire entrambi gli incontri in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 18.26: Arrivano i 4 punti canadesi! E’ bastato un piccolo calo di concentrazione ed ecco la punizione durissima per l’Italia che però almeno oggi è riuscita a tenere testa ad una delle squadre più forti del mondo, tra l’altro a casa sua. Peccato per questo epilogo inglorioso per una Italia che non meritava di chiudere così staccata l’incontro. Le azzurre provano a ridurre il gap nel quinto end 18.25: Non riesce la bocciata Constantini e la partita rischia di chiudersi qui perchè il Canada può fare 4 punti 18.20: Una stone canadese quando mancano gli ultimi cinque tiri dell’ottavo end 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 5-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quattro punti per le le nordamericane nell’ottavo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Canada 7-8, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le nordamericane vincono all’extra-end, grande prestazione delle azzurre LIVE Italia-Canada 2-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Una selezione di notizie su LIVE Italia Canada 5 9 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresa; Hungary - Canada in Diretta Streaming | DAZN IT; Libano, 5 Paesi: Preoccupa escalation. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com Nota congiunta dei leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito pubblicata sul sito del premier canadese: "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation di vi*lenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti isr - facebook.com facebook