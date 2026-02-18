LIVE Italia-Canada 4-5 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata dalle azzurre!

L’Italia ha perso contro il Canada 4-5 nel curling femminile alle Olimpiadi, a causa di un errore delle azzurre durante l’ultimo end. Le giocatrici italiane avevano tentato di recuperare il punteggio, ma un’azione sbagliata ha permesso alle avversarie di conquistare la vittoria. Durante il match, Mariani ha tentato di portare il sasso sulla linea centrale, ma senza successo. Le azzurre si sono scontrate con le difficoltà di un avversario molto competitivo. La gara si è conclusa con un risultato stretto e combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 Altra guardia centrale di MAriani che però non riesce di nuovo a posizionare il sasso sulla linea centrale. 21.21 Guardia centrale di Mariani in apertura. Wilkes decide subito di spostarla con una bocciata lenta con cui crea di fatto due guardie laterali. NONO END 21.20 Errore di Homan! Il suo tentativo di tap per promuovere un proprio sasso a punto va a vuoto! Le azzurre rubano una mano e si portano sul 4-5. 21.18 Mamma mia che colpo di Constantini! La stone sfiora le guardie, si appoggia sul sasso avversario a punto e si piazza proprio al centro della casa!