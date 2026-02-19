LIVE Italia-Svizzera 0-3 Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | mano rubata dagli elvetici nel terzo end

Durante la partita Italia-Svizzera, gli elvetici hanno rubato una pietra nel terzo end, causando un cambio di ritmo nel match. La manovra ha permesso alla Svizzera di mantenere il vantaggio, portando il punteggio a 0-3. La squadra italiana ha tentato di risalire, ma ha incontrato difficoltà nel contrastare le strategie degli avversari. La partita, valida per le qualificazioni ai Giochi Olimpici 2026, continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di curling, pronti a seguire ogni mossa sul ghiaccio. La sfida resta aperta fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 9.50: Due stone svizzere a punto dopo 4 tiri del quarto end 9.47: Mano rubata dagli svizzeri che piazza la stone a punto, Retornaz cerca la difficilissima bocciata da due punti ma deve cedere la mano, 0-3 9.44: Due stone azzurre a punto prima degli ultimi due tiri del terzo end 9.38: Una stone azzurra a punto a metà del terzo end 9.34: Punto svizzero dopo i primi 4 tiri del terzo end, per la terza volta gli azzurri non riescono a mettere la stone a punto dopo aver piazzato la guardia esterna 9.30: Mano annullata, la mano resta agli azzurri per il terzo end 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-3, Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli elvetici nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 5-6, Europei curling 2025 in DIRETTA: errore imperdonabile di Retornaz, mano rubata dagli elvetici nel nono end LIVE Italia-Cina 0-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: terza mano rubata dai cinesi nel terzo endLa partita tra Italia e Cina si è conclusa con un punteggio di 0-4, dopo che i cinesi hanno rubato una mano nel terzo end. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Italia-Svizzera 0-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati, elvetici ai quarti; Recap! Svizzera-Italia 3-0: Azzurri eliminati!; Tutto secondo logica, la Svizzera ai quarti senza forzare; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio. LIVE Italia-Svizzera 0-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati, elvetici ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Hockey, l'Italia sconfitta dalla Svizzera e saluta i GiochiGli elvetici si aggiudicano per 3-0 il match valido per l'accesso ai quarti di finale del torneo olimpico. Spazio anche per Tommaso De Luca, che ha sulla stecca l'occasione dell'1-2. Gli azzurri chiud ... rainews.it ITALIA vs SVIZZERA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Svizzera in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu facebook ITALIA chiude 2^ nel medagliere dello SCI ALPINO dietro la SVIZZERA di Von Allmen e Meillard. Con 5 medaglie, eguagliamo il primato di podi in una singola Olimpiade, fatto registrare ad Albertville 1992 (3 Ori e 2 argenti) x.com