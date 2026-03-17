Lite tra egiziani | uomo colpito da un coltello in una violenza improvvisa

Da napolipiu.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Calvizzano un uomo di nazionalità egiziana è stato ferito da un coltello durante una rissa improvvisa all’interno di una struttura di accoglienza. La scena si è svolta in modo rapido, generando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

"> Attimi di paura a Calvizzano: un uomo aggredito in una struttura di accoglienza. Calvizzano, 16 marzo 2026 – Oggi si sono vissuti momenti di tensione in una struttura di accoglienza situata nella località calvizzanese. Un cittadino egiziano di 26 anni, temporaneamente ospite della struttura, è rimasto coinvolto in una violenta lite che ha portato a un’aggressione con un coltellino. Questa conflittualità ha suscitato preoccupazione tra i residenti e l’intervento delle autorità locali. Secondo le prime informazioni, l’aggressione è avvenuta intorno alle ore 20. I carabinieri della stazione di Calvizzano sono stati allertati da segnalazioni di un’accesa discussione tra alcuni cittadini extracomunitari presenti nel centro di accoglienza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

lite tra egiziani uomo colpito da un coltello in una violenza improvvisa
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