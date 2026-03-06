Il Corriere della Sera compie 150 anni | l’omaggio di Mattarella alla Scala di Milano

Il Corriere della Sera festeggia 150 anni e ha deciso di iniziare le celebrazioni nel cuore di Milano, presso il Teatro alla Scala. La scelta del teatro simbolo della città rappresenta un momento di significato per la testata che, da oltre un secolo e mezzo, racconta fatti e avvenimenti italiani. L’evento si è svolto il 6 marzo 2026, con il presidente della Repubblica presente all’omaggio.

L’Italia celebra lo storico anniversario del quotidiano con una cerimonia solenne nel teatro simbolo della città. Il primo numero uscì il 56 marzo 1876 Milano, 6 marzo 2026 – Il Corriere della Sera ha scelto il luogo più simbolico di Milano per aprire le celebrazioni del suo secolo e mezzo di vita: il Teatro alla Scala. E lì, nel cuore civile e culturale della città, si è materializzato il peso specifico di una testata che da 150 anni accompagna i passaggi decisivi dell’Italia. In platea sedevano le più alte cariche dello Stato, i protagonisti della vita pubblica, rappresentanti del sindacato, dell’impresa, dell’università e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Milano, Mattarella alla Scala per l'evento dedicato ai 150 anni del Corriere della SeraIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano per l’evento dedicato ai 150 anni dalla fondazione del...

Mattarella con i presidenti di Camera e Senato alla Scala per i 150 anni del Corriere della seraPresenti anche Schlein, Landini e Segre. Il direttore Luciano Fontana: Non ci rassegniamo alla guerra. Un concerto con brani dalla Norma di Bellini e dal Crepuscolo degli dei di Wagner. Poi il racco ... rainews.it

Il Corriere della Sera compie 150 anni, esce con la prima pagina del 5 marzo 1876Il Corriere della Sera, fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier, compie oggi 150 anni. Per l'occasione è uscito in edicola con la copia anastatica del primo numero, ossia la riproduzione ... ansa.it

5/3/26. Il"Corriere della Sera"compie oggi 150 anni: il primo numero infatti usciva in data 5-6 Marzo 1876, fondato da Eugenio Torelli Viollier. Il giornale è uscito con la"sovracoperta"costituita dalla ristampa anastatica del primo numero. Emesso un francobollo x.com