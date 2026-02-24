Roma corona d’alloro al Milite Ignoto | cerimonia della Fondazione Insigniti OMRI il 2 marzo

Una corona d’alloro viene deposta al Sacello del Milite Ignoto per onorare i soldati morti durante le guerre. La cerimonia, organizzata dalla Fondazione Insigniti OMRI, si svolge il 2 marzo e raccoglie rappresentanti delle istituzioni e cittadini. La scelta di questa data mira a ricordare il sacrificio di chi ha combattuto per il paese. La commemorazione si svolge in un luogo simbolico di Roma, davanti alla tomba che custodisce i resti dei soldati sconosciuti.

Roma, 24 febbraio 2026 – Una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto per rendere omaggio alla memoria dei caduti. È l’iniziativa promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI – Al servizio del Paese, in programma lunedì 2 marzo 2026 a Roma. La cerimonia si svolgerà presso il Vittoriano, luogo simbolo dell’unità nazionale e sede del Sacello del Milite Ignoto. Il programma della mattinata. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9.15 a Piazza Venezia, con ingresso dal Sacrario delle Bandiere. Alle ore 9.30 è prevista la formazione e la salita al Vittoriano, dove avverrà la deposizione della corona d’alloro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Illustrata al prefetto l’attività della Fondazione. Insigniti OmriUna delegazione del comitato provinciale di Massa-Carrara della Fondazione ha incontrato il prefetto Gaetano Cupello.

Il convegno dell’Unione insigniti OmriIl convegno dell’Unione degli Insigniti dell’Onorificenza al Merito, tenutosi a Prato il 13 dicembre 2025, si è concentrato sugli 80 anni della Repubblica Italiana.

