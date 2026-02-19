Nuovo ospedale di Terni i conti del project financing | In trent’anni sarebbe costato oltre due miliardi di euro

Il Movimento 5 Stelle di Terni ha messo in dubbio i costi del nuovo ospedale, sostenendo che in trent’anni potrebbe superare i due miliardi di euro. Luca Simonetti ha chiesto all’assessore Francesco De Rebotti di spiegare perché il project financing sia stato giudicato negativo. Secondo i calcoli, il project financing potrebbe comportare spese molto più alte rispetto a una gestione diretta. Durante il question time all’assemblea dell’Umbria, si è discusso anche di alternative possibili e di come evitare sforamenti di budget. La questione resta aperta tra le parti.

Question time in consiglio regionale, la richiesta di Luca Simonetti (M5S) e la risposta dell’assessore Francesco De Rebotti Nella parte riservata al question time della seduta di oggi, 19 febbraio, dell’assemblea legislativa dell’Umbria, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Luca Simonetti ha chiesto all’assessore Francesco De Rebotti chiarimenti rispetto alla “Valutazione negativa del project financing per l’ospedale di Terni e costo finale dell’opera”. Nello specifico, Simonetti ha chiesto di sapere “quale sarebbe stato l’importo stimato del contratto nell’arco dei 30 anni comprensivo di Iva; quale sarebbe stato il costo comprensivo di Iva a carico della Regione Umbria e dell’azienda ospedaliera di Terni”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

“Nuovo ospedale di Terni, con il project financing si sarebbero spesi oltre 2,3 miliardi di euro”I capigruppo di maggioranza in Regione e alcuni consiglieri regionali di Terni hanno espresso dubbi sul progetto per il nuovo ospedale.

