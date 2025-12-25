ciclismo il calendario completo 2026 delle gare allievi

Firenze, 25 dicembre 2025 - Anche nel 2026 la prima gara allievi in Toscana sarà a Monte San Quirico alla periferia di Lucca con la tradizionale Coppa Cei giunta alla settantacinquesima edizione. La classica Coppa Dino Diddi ad Agliana si svolgerà invece domenica 6 settembre. In tutto sono 43 le gare previste al momento. Il calendario completo. MARZO: 22 Monte San Quirico; 29 Pontassieve. APRILE: 5 Ponte a Egola; 6 Calenzano e Montevarchi; 12 Lazzeretto; 19 Stabbia e San Giuseppe Montecarlo; 25 Albergo e Donoratico; 26 Castiglion Fibocchi e Perignano. MAGGIO: 1 Calenzano; 3 Le Poggiola (Ar); 10 Montemarciano; 17 Casenuove Empoli e Pieve a Fosciana; 24 Empoli e Traversagna; dal 315 al 26 Giro dei Tre Comuni a tappe a Ponsacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo: il calendario delle gare juniores 2026 in Toscana

Ciclismo: il calendario degli appuntamenti nel Pistoiese e in Valdinievole. Juniores ed Élite-Under 23: ecco tutte le gare del 2026

