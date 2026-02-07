Capraia e Limite | scontro frontale tra auto tre feriti gravi

Un incidente grave si è verificato questa mattina a Capraia e Limite, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale. Tre persone sono rimaste ferite in modo serio e sono state trasportate in ospedale con l’elicottero regionale Pegaso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite mortali, ma la situazione resta critica.

CAPRAIA E LIMITE (FIRENZE) – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti intirno alle 16 nel comune di Capraia e Limite sulla SP 106, per uno scontro frontale tra due autovetture. La squadra dei vigili del fuoco ha operato a lungo con divaricatore e cesoie, per estrarre dall'abitacolo l'uomo che era seduto nella parte anteriore accanto al conducente, e affidato al personale sanitario. Altre due persone sono state soccorse e già prese in carico dal personale sanitario. Sul posto intervenuto anche l'elicottero regionale Pegaso.

