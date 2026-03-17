Calcio Iran pressing sulla Fifa per il Mondiale in Messico

La federazione calcistica iraniana ha avviato un confronto con la FIFA per spostare le partite dei Mondiali, previste originariamente negli Stati Uniti, in Messico. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche legate al Medio Oriente e riguarda la richiesta di modificare la sede delle gare. La questione coinvolge direttamente le organizzazioni sportive e i programmi ufficiali del torneo.

Roma, 17 mar. (askanews) – La federazione calcistica iraniana apre un confronto con la FIFA per trasferire in Messico le partite dei Mondiali inizialmente previste negli Stati Uniti, sullo sfondo delle tensioni geopolitiche legate al Medio Oriente. A rendere nota la posizione di Teheran è stata l’ambasciata iraniana in Messico, che ha riferito delle trattative in corso. Decisive, secondo la federazione, le dichiarazioni dell’ex presidente statunitense Donald Trump sulla sicurezza della nazionale iraniana. “Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America”, ha dichiarato il presidente della federazione, Mehdi Taj. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Mondiale di calcio FIFA 2026: in diretta tutte le partite su DAZN e 35 in chiaro sulla RaiA meno di quattro mesi dall’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, i tifosi italiani sapranno dove guardare in diretta le partite del prossimo... La cattura di Maduro spacca USA e Messico, calcio e geopolitica si intrecciano: FIFA in allarme per Mondiali 2026La presa di posizione di Claudia Sheinbaum contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela riapre tensioni politiche tra i paesi ospitanti del... Una selezione di notizie su Calcio Iran pressing sulla Fifa per il... Temi più discussi: Calcio, Iran, pressing sulla Fifa per il Mondiale in Messico; Trump in campo per le calciatrici dell'Iran, pressing sull'Australia: il caso, cosa succede; Iran, pressing su Trump per chiudere la guerra: lo scenario; Qatar, allarme missili in tv durante… la Champions League. Calcio, Iran, pressing sulla Fifa per il Mondiale in MessicoRoma, 17 mar. (askanews) – La federazione calcistica iraniana apre un confronto con la FIFA per trasferire in Messico le partite dei Mondiali inizialmente previste negli Stati Uniti, sullo sfondo dell ... askanews.it Media, ministro dello Sport dell'Iran: Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli UsaLo riferisce la Faz, riportando delle affermazioni rilasciate in tv. Poco prima il presidente Fifa Infantino, citando il presidente Trump, aveva dichiarato che la nazionale iraniana è benvenuta negli ... rainews.it Tutti aspettavano Ronaldo. Era il 31 agosto 1997, prima giornata di Serie A, e San Siro fremeva per il Fenomeno, il più caro della storia, appena arrivato dal Barcellona. Settantamila persone, gli occhi puntati su di lui. Ma il calcio, ogni tanto, ha il gusto del colp - facebook.com facebook Tacco, contro tacco e gol Calcio spettacolo della Viola #CremoneseFiorentina #Gudmundsson #DAZN x.com