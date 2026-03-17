Il 17 marzo 2026, alla Casa Bianca, Donald Trump ha espresso forti critiche alla NATO, dichiarando che gli Stati Uniti non desiderano più il suo aiuto e che l’Alleanza sta facendo un errore. Durante un incontro con i giornalisti, ha pronunciato parole dure, sottolineando che gli alleati stanno sbagliando nel chiedere sostegno. Le sue dichiarazioni hanno suscitato attenzione e dibattito pubblico.

Roma, 17 marzo 2026 – Iniziano con un’invettiva contro la Nato le dichiarazioni di Donald Trump ai giornalisti presenti alla Casa Bianca. "Un errore veramente stupido". Così Trump ha definito il rifiuto della Nato di aiutare gli Stati Uniti a mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz. "Penso che l'Iran abbia fatto un errore davvero molto stupido. L'ho sempre detto, sapete, mi chiedo se la Nato sarebbe mai stata dalla nostra parte. Quindi questa è stata una grande prova, perché non ne abbiamo bisogno, ma avrebbero dovuto esserci", è tornato ad accusare il presidente americano, che ha poi attaccato personalmente il premier inglese Keir Starmer per non aver aiutato gli Stati Uniti sull'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'ira di Trump sulla Nato: "Non vogliamo più l'aiuto, non ci serve. L'Alleanza sta commettendo un errore stupido"

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