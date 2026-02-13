Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la fiducia tra Stati Uniti e Europa è in crisi, a causa delle tensioni crescenti sulla sicurezza internazionale. Durante la Conferenza di sicurezza di Monaco, Merz ha affermato che l’alleanza della Nato non può più essere data per scontata e ha invitato a ricostruire il rapporto transatlantico. Ha anche evidenziato che l’Europa sta assumendo più responsabilità, ma è fondamentale lavorare insieme per rafforzare l’unità. Un esempio concreto è il recente aumento delle spese militari europee, che mira a rendere più solida la difesa comune.

"Ripariamo e ravviviamo insieme la fiducia transatlantica. L'Europa sta facendo la sua parte". Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz parlando alla Conferenza di sicurezza di Monaco. "Da tre generazioni, la fiducia tra alleati, partner e amici ha reso la Nato l'alleanza più forte di tutti i tempi. L'Europa sa bene quanto questo sia prezioso. Nell'era della rivalità tra grandi potenze, nemmeno gli Stati Uniti saranno abbastanza potenti da poter agire da soli". "Cari amici, far parte della Nato non significa solo vantaggio competitivo dell'Europa. È anche il vantaggio competitivo degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Merz sulla Nato: "Alleanza non più scontata. Frattura Usa-Ue"

Approfondimenti su frattura usa

La Nato a guida americana non sembra più essere un alleato sicuro per l’Europa.

Nato e Gran Bretagna temono una guerra imminente con la Russia, con l’Alleanza che investe dieci volte di più di Mosca in armamenti.

Ultime notizie su frattura usa

Argomenti discussi: Le scelte di Berlino, l'Italia tra due premier, i dubbi sulla cannabis legale, l'America di Bad Bunny, Hamnet; Per difesa, sicurezza, e Nato l’ue è in cerca di equilibri senza Usa; Super caccia franco-tedesco: Berlino si sfila dal progetto. È gelo tra Macron e Merz; Nato lancia nuova missione nell'Artico, sempre più importante | Libero Quotidiano.it.

Conferenza di Monaco, Merz: 'Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa. L'ordine del dopoguerra non esiste più'Al via la prima giornata. Rutte: 'In Ucraina l'orso russo avanza come una lumaca'. Rubio: 'Viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesami il suo ruolo'. (ANSA) ... ansa.it

We need to talk. Merz all'America: Si è aperta una crepa nell'Atlantico, la dobbiamo riparareIl cancelliere tedesco scuote la Conferenza sulla sicurezza di Monaco con un discorso molto franco sui problemi transatlantici e sulla necessità di ... huffingtonpost.it

Piero Bevilacqua riflette sul tramonto dell’egemonia americana e sulla frattura ormai aperta tra Europa e USA. Per decenni l’americanizzazione ha colonizzato cultura, politica e immaginario, rendendo “impensabile” un’alternativa. Oggi, con l’ordine euroatlanti - facebook.com facebook

Vonn in ospedale, papà Alan: «La carriera di Lindsey finisce qui» | Frattura al femore: le condizioni della campionessa Usa x.com