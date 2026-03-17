Iran Trump | Non voglio più l’aiuto della Nato

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non voler più ricevere assistenza dai paesi della Nato, escludendo così il coinvolgimento dell’Alleanza in future iniziative. La presa di posizione arriva dopo una serie di dichiarazioni pubbliche e rappresenta una svolta nelle relazioni tra Washington e gli alleati europei. La notizia si inserisce in un contesto di discussioni diplomatiche e strategiche tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – "Non vogliamo più l'aiuto dei paesi della Nato". Donald Trump accantona il piano di una coalizione internazionale formata da paesi Nato per liberare e riaprire lo Stretto di Hormuz, minacciato dall'Iran con la conseguente paralisi del traffico di greggio nel Golfo Persico e con effetti sul prezzo del petrolio. Il presidente degli Stati. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Trump prima chiede l’aiuto della Nato, poi cambia idea: “Non ne abbiamo mai avuto bisogno”

Prima Trump dissesta la Nato, poi pretende il suo aiutoDonald Trump si è messo l’abito del profeta e si è seduto davanti ai giornalisti ieri e ha detto: “So che proteggeremo” i nostri alleati della Nato...

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Tutti gli aggiornamenti su Iran Trump Non voglio più l'aiuto della...

Temi più discussi: Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Trump frena sull’accordo con l’Iran: Le condizioni non sono ancora buone; Trump attacca la Nato, la minaccia agli alleati: Aiutatemi contro Iran o...; Perché Trump ha fretta di chiudere la guerra all’Iran.

Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardareSui motivi della guerra scatenata nel Golfo, Donald Trump ha affermato che cercavano di colpire il resto del Medio Oriente. Stanno pagando per 47 anni di morte e distruzione che hanno causato. Questa ... tg24.sky.it

Crisi in Medio Oriente Trump: «Potrei distruggere tutte le infrastrutture in Iran, ma non voglio»Donald Trump ha avvertito che potrebbe «distruggere tutte le infrastrutture, le linee elettriche» dell'Iran «ma non voglio». bluewin.ch

Joe Kent: "Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran" - facebook.com facebook

Il primo alto funzionario dell'amministrazione Trump si dimette a per protesta contro la guerra contro l'Iran. Il Repubblicano, Joe Kent si dimette da direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo #USA per opposizione alla guerra in #Iran. Scrive che l’Iran: "NON x.com