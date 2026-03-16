Durante un’intervista rilasciata al Financial Times, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio alla Nato, avvertendo che il futuro potrebbe essere molto negativo se gli alleati non collaboreranno per assicurare la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, ha anche rivolto un messaggio alla Cina, senza specificare ulteriori dettagli.

Dalle pagine del Financial Times, a cui domenica ha rilasciato una intervista di 8 minuti, Donald Trump ha lanciato un avvertimento alla Nato, parlando di futuro “molto negativo” se gli alleati degli Stati Uniti non contribuiranno a garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. Un messaggio senza filtri quello del presidente americano alle nazioni europee, perché si uniscano alla sua operazione di guerra in Iran. Trump ha detto che « È assolutamente opportuno che coloro che traggono beneficio dallo Stretto contribuiscano a garantire che lì non accada nulla di male », sostenendo che a differenza degli americani, sia Europa che Cina dipendono fortemente dal petrolio proveniente dal Golfo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Intervento sullo stretto di Hormuz: Trump striglia la Nato e avverte Pechino

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