Il 19 marzo 2026 alle 18:45 si affrontano Lione e Celta Vigo in una gara di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state già annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate. Il Lione, che ha chiuso primo nel suo girone, ha mostrato un calcio vivace e organizzato durante la fase a gironi. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Il Lione è stata la migliore squadra della prima fase di Europa League: i francesi si sono qualificati al primo posto del maxi-girone e hanno messo in mostra un gioco spumeggiante. Negli ottavi di finale hanno trovato un rivale degno come il Celta Vigo e sono arrivati a questa doppia sfida in un momento di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Celta Vigo (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Finisce il sogno dei galiziani?

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Chegou o dia!!! Dopo l'1-1 dell'andata, il Celta Vigo va a caccia dell'impresa a Lione per conquistare i quarti di finale. Al di là di come finirà, i ragazzi daranno l'anima in campo, ne sono certo! SI SE PUEDE! IMOS CELTA #OLCelta #UEL #Celta x.com

Lione-Celta Vigo: probabili formazioni e dove vederla di Andrea Costanzo - facebook.com facebook