Il 19 marzo 2026 alle 18:45 si sfidano Lione e Celta Vigo nella partita di Europa League. Il Lione, che ha concluso la prima fase al primo posto del girone, si presenta come favorito tra le mura di casa. Le formazioni sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati che seguono l’andamento della competizione.

Il Lione è stata la migliore squadra della prima fase di Europa League: i francesi si sono qualificati al primo posto del maxi-girone e hanno messo in mostra un gioco spumeggiante. Negli ottavi di finale hanno trovato un rivale degno come il Celta Vigo e sono arrivati a questa doppia sfida in un momento di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Celta Vigo (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Francesi favoriti tra le mura amiche

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