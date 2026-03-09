L’Inter potrebbe perdere lo scudetto contro il Milan, anche se sembra averlo già in tasca. Sono cinque i motivi che potrebbero influire sulla corsa al titolo, secondo analisi recenti. La sfida tra le due squadre si presenta più aperta che mai, con vari fattori che potrebbero determinare l’esito finale. La corsa alla vittoria si decide nel corso delle ultime giornate di campionato.

Si può perdere uno scudetto anche quando sembra vinto? Sì, si può. Per informazioni chiedere alla Lazio di fine anni Novanta, alla Juventus beffata dalla stessa Lazio un anno dopo il ribaltone del Milan di Zaccheroni, all’Inter del 5 maggio e via discorrendo anche solo concentrandosi sulla storia recente del campionato. Da quando il peso della vittoria è stato portato a tre punti, la verità è che basta un periodo di rottura prolungato o una striscia di successi consecutivi per spostare in modo importante il destino di una volata tricolore. Ecco perché le 7 lunghezze di vantaggio che l’Inter mantiene sul Milan (a 10 giornate dalla fine) dopo aver perso il secondo derby della stagione, sono un corredo ricco a ma non definitivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cinque motivi per i quali l’Inter può perdere lo scudetto contro il Milan

