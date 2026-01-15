La rivale del Napoli non è l’Inter per lo scudetto sono Juventus e Roma per la Champions Gazzetta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli si trova in una posizione di vantaggio nella corsa allo scudetto, con un margine di sei punti. Tuttavia, per la qualificazione in Champions League, le rivali principali sono Juventus e Roma, entrambe a un solo punto di distanza. I numeri evidenziano come le sfide più immediate siano concentrate su queste due squadre, rendendo importante un’attenzione equilibrata e realistica.

La Gazzetta dello Sport richiama alla realtà. La forza dei numeri. Il Napoli è a sei punti dallo scudetto e ha un solo punto di vantaggio su Juventus e Roma. Da ieri sera la Champions è ufficialmente a rischio. Senza dimenticare che tra dieci giorni gli azzurri di Conte – dopo il Sassuolo e Copenaghen – andranno alla Stadium a giocare proprio contro la Juve rigenerata da Luciano Spalletti che sta benedicendo ogni giorno di più la decisione di farlo fuori dalla Nazionale. È rinato Spallettone. Ma questo è un altro discorso. I due pareggi casalinghi consecutivi contro Verona e Parma hanno pericolosamente rallentato la marcia della squadra di Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

