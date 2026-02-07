Milano-Cortina | con Lilly sport salute scienza e sensibilizzazione sull’obesità prima volta ai Giochi

Lilly porta per la prima volta ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 una campagna dedicata alla salute e alla sensibilizzazione sull’obesità. La multinazionale sponsor delle Olimpiadi lancia un messaggio diretto, puntando a spostare l’attenzione dal corpo perfetto dell’atleta al corpo reale di tutti. A Milano, Lilly si impegna con iniziative di informazione e ricerca, puntando a coinvolgere direttamente la popolazione su una patologia che colpisce sempre più persone e che, fino a oggi, era stata poco affrontata nel mondo olimpico.

Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accende l’impegno per la salute, a Milano, con una campagna di sensibilizzazione sull’ obesità e con l’obiettivo di raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca ma, soprattutto, di spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dell’atleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione, per la prima volta in assoluto nell’ambito di una manifestazione Olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica. Lilly ha inaugurato a Milano, in un tour itinerante, due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, nuova iterazione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly, realizzata con il patrocinio di SIO – Società Italiana dell’Obesità e dell’associazione Amici Obesi, aperta al pubblico fino al 22 febbraio, ispirata agli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che ogni giorno le persone che convivono con l’obesità devono affrontare e superare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La società Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha lanciato una campagna per sensibilizzare sull’obesità.

La scienza si mette in gioco per combattere l’obesità.

