Liceo Scientifico Mancini di Avellino | via al maxi-intervento da 13 milioni per sicurezza e sostenibilità

Il Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino si prepara a un intervento di ristrutturazione del valore di 13 milioni di euro. Il progetto prevede lavori di adeguamento sismico e miglioramenti energetici, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’efficienza dell’edificio scolastico. L’intervento rappresenta un passo importante per garantire un ambiente di studio più sicuro e sostenibile per studenti e personale.

Approvato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della storica scuola. Il presidente Buonopane: “Un investimento strategico per studenti e città” Approvato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino. La Provincia ha dato semaforo verde al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo all’intervento di adeguamento sismico e miglioramento della classe energetica. Il piano, finanziato nell’ambito del PR Campania FESR 2021–2027, Asse 2, Obiettivi Specifici 2.1 e 2.4, Azioni 2.1.3 e 2.4.4 per complessivi 13.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su liceo scientifico Liceo “Mancini”: la Provincia approva il progetto da 13 milioni Acquasanta, maxi intervento da tre milioni: la Regione finanzia la messa in sicurezza del porticciolo La Regione ha approvato un finanziamento di tre milioni di euro per interventi di messa in sicurezza del porticciolo di Acquasanta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su liceo scientifico Argomenti discussi: AvviCina Aps presenta ad Avellino: il workshop con Alberto Sanseverino; L’Orchestra Giovanile Polimnia inaugura la Stagione Concertistica 2026; POLITICA - De Maria: Libri di testo per gli studenti del primo anno del Liceo Scientifico di Latronico; Corso di Judo a scuola: anche quest'anno appuntamento sul tatami per il liceo Scientifico Sportivo. il via libera al dissequestroEsprimerebbe considerazioni più che positive sulla qualità dell'edificio e sulla sua tenuta strutturale la relazione del professore Nicola Augenti, consulente tecnico d'ufficio del gip del Tribunale ... ilmattino.it Al Mancini gli studenti adottano un monumentoVenerdì 30 maggio, alle ore 19.30, presso l' ex Cinema Eliseo, gli alunni del Liceo Scientifico Statale P.S. Mancini di Avellino presenteranno alla città il risultato del loro lavoro legato alla ... ilmattino.it IIS G. PEANO - Licei di Marsico Nuovo e Viggiano : OPEN DAY – LICEO DI MARSICO NUOVO Scopri il tuo futuro. Scegli la tua strada. Siamo pronti ad accoglierti per un viaggio alla scoperta dei tre indirizzi del nostro Liceo: Liceo Scientifico Per chi ama - facebook.com facebook

