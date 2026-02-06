Ladri di merendine al liceo Scientifico Leonardo danneggiato distributore automatico | studenti portati in palestra

Questa mattina studenti e insegnanti del liceo Scientifico Leonardo di Agrigento si sono trovati di fronte a un distributore automatico danneggiato. Qualcuno ha forzato la macchina per rubare merendine, provocando danni e il conseguente blocco del distributore. Gli studenti sono stati fatti spostare in palestra mentre si sistemavano le cose. È il secondo episodio in poche settimane nello stesso istituto.

I malviventi, durante la notte, sono riusciti a entrare forzando la finestra di una classe. Sul posto è già giunta una pattuglia della sezione Volanti della Questura I “ladri di merendine” hanno colpito di nuovo. E questa volta nella sede distaccata, quella di via Platone, del liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. A essere danneggiato e razziato è stato il distributore automatico di snack sistemato nel piano rialzato dell'istituto scolastico. Sul posto, fatta la scoperta, è già giunta una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Gli agenti si stanno occupando della constatazione del furto, avviando di fatto le indagini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nel liceo Scientifico e delle Scienze umane “Politi” di via Matteo Cimarra, si è verificato un furto che ha coinvolto alcuni strumenti tecnologici.

Dalle scuole al cimitero: la banda delle merendine non risparmia nemmeno i defuntiPrima le scuole, poi la palestra, e adesso il cimitero comunale. Del tutto simili le modalità delle incursioni. Il sospetto che a colpire sia stata sempre la stessa mano: ladri di merendine. In tutt ... lasicilia.it

Ladri a scuola: razzia di apparecchi elettronici e persino merendine, poi devastano l’istitutoÈ accaduto nella notte in città, ai danni dell’istituto Enrico Fermi di via Merine. I danni sono ingenti, sebbene ancora in fase di precisa quantificazione. Sul posto sono giunti i carabinieri per i ... lecceprima.it

