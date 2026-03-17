Per due giorni, quattro classi del liceo “Santissima Annunziata” di Firenze hanno svolto lezione al museo Soffici, situato alla villa del Poggio Imperiale. Gli studenti hanno approfondito l’arte e la scrittura di Ardengo Soffici, partecipando a sessioni dedicate alla sua opera e alla sua vita. L’attività si è svolta all’interno della struttura museale, coinvolgendo gli studenti in un percorso di studio sul pittore e scrittore.

Per due giorni, l’arte e la scrittura di Ardengo Soffici sono state materia di studio di quattro classi del liceo “Santissima Annunziata”, che ha sede alla villa del Poggio Imperiale di Firenze. Gli studenti e i loro docenti hanno visitato la villa medicea e il museo Soffici di Poggio a Caiano con un programma particolarmente denso. Questo progetto didattico è stato realizzato per la prima volta grazie alla direttrice del museo “Soffici e del ‘900 italiano” Giovanna Uzzani. Mentre due classi hanno svolto la visita alla villa medicea e poi al museo Soffici, lavorando su un progetto laboratoriale di arte e poesia legato alle ricerche di Soffici, altre due classi hanno svolto un laboratorio del tutto speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liceali di Firenze fanno lezione al museo Soffici

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