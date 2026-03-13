A Carmignano il 13 marzo alle 21 si terrà un confronto pubblico tra chi sostiene il Sì e chi il No al referendum sulla giustizia. L'evento prevede l'intervento di rappresentanti di entrambe le posizioni, che discuteranno delle ragioni a favore e contro la consultazione popolare. La serata è aperta al pubblico e si svolgerà presso una sede locale.

Il 13 marzo alle ore 21 a Carmignano si terrà un confronto diretto tra sostenitori del Sì e del No al referendum sulla giustizia. L’appuntamento vedrà di fronte l’avvocato Marco Barone, presidente dell’ordine degli avvocati di Prato, e il senatore Dario Parrini del Partito Democratico. La discussione sarà guidata dal direttore Claudio Vannacci in una sala consiliare che diventerà teatro di un dibattito cruciale per la riforma istituzionale. L’iniziativa è solo uno dei molti eventi programmati nella provincia pratese per chiarire le posizioni prima del voto del 22 e 23 marzo. Mentre a Carmignano si affrontano due visioni opposte, altre sedi come Chiesanuova e Galciana ospiteranno iniziative parallele focalizzate sul fronte del No. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carmignano: Sì e No si scontrano sul referendum giustizia

