Oggi a Bari si svolge un confronto tra sostenitori del sì e del no riguardo alla riforma della magistratura. L’evento si tiene alle 15 e vedrà la partecipazione di rappresentanti di entrambe le posizioni, che discuteranno le rispettive motivazioni sulle modifiche proposte. L’incontro si svolge in un contesto di confronto pubblico, senza interventi di figure istituzionali o politici.

Un confronto diretto tra le ragioni del sì e quelle del no sulla riforma della magistratura si terrà oggi, martedì 10 marzo 2026, alle ore 15.30 nell’Auditorium del Liceo Classico Socrate di Bari. L’incontro, previsto in vista del referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 marzo dello stesso anno, vedrà coinvolti avvocati e magistrati che esporranno le diverse posizioni sulla riforma approvata dal Parlamento. L’evento mira a fornire agli studenti e ai cittadini gli strumenti necessari per esprimere un voto consapevole su una modifica che tocca il cuore del sistema giudiziario italiano. La scelta del liceo come sede sottolinea l’importanza di formare una coscienza civica nelle nuove generazioni pugliesi, trasformando un dibattito tecnico-giuridico in un momento di educazione democratica aperta alla comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: sì e no si scontrano a Bari oggi

Articoli correlati

Riforma giustizia: sì e no si scontrano a Forlì il 5 marzoIl salone comunale di Forlì accoglierà giovedì 5 marzo, alle 18, un confronto pubblico dedicato alla riforma della giustizia.

Riforma giustizia: Sì e No si scontrano ad AfragolaUna discussione cruciale sulla riforma della magistratura si terrà lunedì sera presso la basilica di Sant’Antonio ad Afragola.

Referendum Giustizia - Le 10 ragioni del SI

Aggiornamenti e notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere.

Referendum Giustizia, bufera per le parole della capa di Gabinetto del ministro NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, bufera per le parole della capa di Gabinetto del ministro Nordio ... tg24.sky.it

Referendum Giustizia, Meloni posta un video: Serve chiarezza, ecco perché votare sìLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Meloni posta un video: 'Serve chiarezza, ecco perché votare sì' ... tg24.sky.it

REFERENDUM GIUSTIZIA: INCONTRO INFORMATIVO VENERDÌ 13 MARZO A MASSA LUBRENSE Il prossimo 13 marzo, alle ore 20:00, presso il Centro Pastorale S. Agata, si terrà un importante incontro informativo sul Referendum Giustizia promosso - facebook.com facebook

Meloni lancia appello per il Sì al referendum giustizia: “Votate pensando ai vostri figli”. Il video x.com