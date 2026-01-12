A Roma la presentazione del saggio Il dubbio del sogno americano di Stefano De Falco
Giovedì 15 gennaio alle ore 18.00, presso la Mondadori Bookstore di Roma, Galleria Alberto Sordi, si terrà la presentazione del saggio “Il dubbio del sogno americano” di Stefano De Falco. L’evento offre l’opportunità di approfondire i temi centrali dell’opera, che analizza criticamente l’immagine e le aspirazioni legate al sogno americano. Un momento di riflessione dedicato a lettori e appassionati di attualità e cultura.
Roma, 12 gennaio 2026 – Si terrà giovedì 15 gennaio alle ore 18.00, presso la Mondadori Bookstore Roma – Galleria Alberto Sordi, la presentazione del saggio “ Il dubbio del sogno americano. Geografia di un declino tra dazi, fratture interne e multipolarismi emergenti ” di Stefano De Falco, pubblicato da Gambini Editore. Un’analisi critica degli Stati Uniti. Il volume propone una riflessione articolata sulla fase di trasformazione che attraversano gli Stati Uniti, interrogandosi sulla tenuta del cosiddetto “sogno americano” alla luce delle tensioni economiche, delle fratture sociali e del nuovo contesto geopolitico globale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
