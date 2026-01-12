A Roma la presentazione del saggio Il dubbio del sogno americano di Stefano De Falco

Giovedì 15 gennaio alle ore 18.00, presso la Mondadori Bookstore di Roma, Galleria Alberto Sordi, si terrà la presentazione del saggio “Il dubbio del sogno americano” di Stefano De Falco. L’evento offre l’opportunità di approfondire i temi centrali dell’opera, che analizza criticamente l’immagine e le aspirazioni legate al sogno americano. Un momento di riflessione dedicato a lettori e appassionati di attualità e cultura.

