Libano migliaia in fuga da Beirut dopo gli attacchi israeliani

Lunedì mattina, migliaia di persone hanno lasciato la periferia sud di Beirut in seguito ai raid israeliani, che sono stati effettuati come risposta ai missili lanciati oltre confine dal gruppo Hezbollah. La fuga di civili si è concentrata nelle zone interne della città e nelle aree circostanti. Le autorità libanesi non hanno ancora fornito cifre ufficiali sulle persone coinvolte.

Lunedì mattina migliaia di persone sono fuggite dalla periferia sud della capitale del Libano, Beirut, dopo che Israele ha lanciato una serie di attacchi in risposta ai missili lanciati oltre confine dal gruppo militante libanese Hezbollah. I funzionari del governo libanese avevano esortato Hezbollah a non entrare in guerra a sostegno dell'Iran, temendo un altro conflitto devastante. Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato oggi un morto e un ferito. L'Idf ha confermato di avere compiuto diversi raid in Libano, poco dopo il lancio dei razzi di Hezbollah. «Abbiamo sferrato una prima ampia ondata di attacchi a Beirut e nel sud del Libano», si legge in una nota. Sono stati presi «di mira alti funzionari, quartier generali e infrastrutture militari».