Il Libano e la Turchia sono al centro di una crescente preoccupazione internazionale, con il Libano coinvolto nel conflitto in Iran e la Turchia affrontando un massiccio flusso di migranti. Leader di diversi paesi europei e del Nord America chiedono di ridimensionare le tensioni in Iran, evidenziando l’importanza di evitare che il Libano venga coinvolto ulteriormente. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

Attenzione al Libano e all’esodo migratorio verso la Turchia. I Leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito premono perché il confitto in Iran si restringa e non contempli il coinvolgimento (già in atto) del Libano, dal momento che è la roccaforte di Hezbollah. La diplomazia, seppur soggetto in questo momento quasi scomparso dai radar della guerra, resta il centro di una strategia pragmatica che mira all’allentamento della tensione. Mossa che viene condivisa anche dai Paesi arabi, come Eau e Giordania, che dichiarano come fatto dall’Ue ieri di non voler entrare nel conflitto israelo-americano contro l’Iran. Ma sullo sfondo oltre alle conseguenze energetiche del conflitto, ecco stagliarsi l’esodo migratorio che richiama alla mente quello siriano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libano e Turchia, il doppio fronte di allarme tra guerra e migranti

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Il Libano è un fronte collaterale e secondario della guerra d’aggressione di Usa e Israele all’Iran. E’ anche un luogo per l’IDF dove poter applicare il metodo sviluppato a Gaza. L’abisso chiamato guerra diventa ancora più colmo di orrori. Link nel primo comme x.com